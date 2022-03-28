أكاديمي إماراتي بعد

2022/03/28 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، السبت، إن الإمارات تمهد لما سمّاه "شرق أوسط جديد".

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