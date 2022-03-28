زيباري بفتح النار على الفصائل المسلحة عشية حرق مقر الديمقراطي الكردستاني

2022/03/28 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الإثنين، الفصائل المسلحة بحرق مقر الحزب في بغداد احتجاجا على تغريدة مسيئة لناشط كردي يدعى نايف الكردستاني أمس الأحد، فيما شدد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.وكتب زيباري في تدوينة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز، أن “التغريدة المسيئة واللامسؤولة من أحد المواطنين الكرد حيال […]

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