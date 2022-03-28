الاتحاد الكردستاني: الانسداد السياسي ما زال قائماً

2022/03/28 | 22:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، عدم وجود أية بوادر لحصول توافق بين القوى الكردية لتسمية مرشح توافقي لرئيس الجمهورية قبل جلسة الأربعاء، فيما أشار إلى أن الانسداد السياسي ما زال مستمرا ولا سبيل للمضي قدماً دون تخفيض سقف المطالب السياسية.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني النائب سوزان منصور للعراقية الإخبارية وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الانسداد السياسي بين حزبي الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين بخصوص ملف تسمية رئيس الجمهورية ما زال مستمراً، والاتحاد حاول منذ البداية عدم الاصطفاف مع جهة دون أخرى".

وأضافت، "أما فيما يخص جلسة بعد غد الأربعاء لانتخاب رئيس الجمهورية، فإننا نتمنى أن تبادر الكتل السياسية إلى تخفيض سقف مطالبها بهدف حل العقد الموجودة والمضي قدماً بتشكيل حكومة تخدم الشارع العراقي".

وتابعت، أن "تحالف (إنقاذ الوطن) الثلاثي لم يستطع بالجلسة السابقة أن يكمل نصاب الثلثين ويمرر مرشحه لرئاسة الجمهورية وإذا استمر الحال على ما هو عليه دون توافقات وتقاربات وتفاهمات، لن يتم المضي قدماً بهذه الخطوة".

وأكدت أن "الاتحاد الوطني الكردستاني ما زال على موقفه بترشيح برهم صالح لتولي منصب رئيس الجمهورية وهذا الترشيح تم على أساس مراعاته للفضاء الوطني".

وأشارت إلى أن "الاتحاد يرفض فرض الإرادات، إذ إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه مناصب رئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم والتوافقات السابقة كانت تؤكد أنه مع حصوله على هذين المنصب فإن رئاسة الجمهورية تكون للاتحاد، لكن حالياً الديمقراطي مصر على موقفه بتقديم مرشح عنه ورفض ترشيح برهم صالح".

وبينت، أنه "لا توجد حالياً أية تحركات لتسمية مرشح توافقي أو الذهاب نحو خيار المرشح الكردي المستقل لرئاسة الجمهورية".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الكردستاني سميضي نحو مقاطعة الجلسة المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في حال استمر الانسداد السياسي".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل جلسة جديدة لتسمية رئيس للجمهورية.

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