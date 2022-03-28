جوجل تخطط لتطوير خاصية جديدة يبحث عنها المستخدمون

2022/03/28 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا العملاقة جوجل عن سعيها لتطوير خاصية جديدة تجعل حجز مواعيد الأطباء أسهل من خلال محرك البحث على الإنترنت جوجل.وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه رغم أن الخاصية الجديدة مازالت في مراحلها الأولى، تعتزم جوجل إطلاقها في الولايات المتحدة بالاعتماد على عدد […]

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