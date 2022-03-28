2022/03/28 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال مسؤول تجهيز المواد والمتفجرات لـ"المجاميع الإرهابية" اثناء محاولته دخول الفلوجة في الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة واستمرار المتابعة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت محاولة إحد الارهابيين دخول قضاء الفلوجة بالانبار وهو المسؤول عن تجهيز المواد والمتفجرات للمجاميع الارهابية في المحافظة".

وأضافت أنه "تم على ضوئها التنسيق مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 40 ومفرزة من كتيبة استطلاع الفرقة لنصب كمين محكم له في سيطرة مدخل الفلوجة والقاء القبض عليه"، مشيرة الى أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسؤول تجهيز المتفجرات لـ'المجاميع الإرهابية' في الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مسؤول تجهيز المتفجرات لـ'المجاميع الإرهابية' في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).