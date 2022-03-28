2022/03/28 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ذي قار اليوم الاثنين، عن القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط كمية من الأسلحة والمواد المخدرة.وقالت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “نفذت قوة مشتركة من مديرية شرطة ذي قار، ومديرية الاستخبارات، وخلية استخبارات الأفواج، ومكافحة المخدرات، وشرطة النجدة، ومفارز وإدارة وتدريب الكلاب البوليسية، […]

ظهرت المقالة بينها المخدرات وحيازة الاسلحة..



القبض على 15 مطلوبا في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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