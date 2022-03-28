مدرب حراس مرمى الزوراء : المنتخب الوطني بحاجة الى الفوز لا غير

2022/03/28 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاصاكد مدرب حراس مرمى نادي الزوراء عماد هاشم، اليوم الاثنين، ان المنتخب الوطني العراقي يلعب تحت الضغوط في لقائه مع سوريا من اجل الحصول على الثلاث نقاط لا غير ويجب عليه الفوز في هذه المباراة مع فوز أو تعادل المنتخب الكوري ضد المنتخب الاماراتي للوصول الى مباراة الملحق ضد المنتخب الاسترالي. وقال هاشم بتصريح لـ( بغداد اليوم) ان "في ذاكرة المنتخب السوري ثأر من المنتخب العراقي قبل 37 سنة عندما فاز اسود الرافدين على نسور قاسيون في المباراة المفصلية التي ذهبت بنا الى مونديال المكسيك 1986 ويجب على لاعبي المنتخب العراقي التركيز وتطبيق تعليمات الجهاز الفني بصورة صحيحة حتى نعبر إلى بر الأمان". و اضاف هاشم " لا أستطيع الجزم بأن الإمارات قدمت مغريات إلى المنتخب السوري ومن وجهة نظري اعتقد مثل هذه الامور غير صحيحة في عالم الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص". و ختم هاشم حديثه ان "كرة القدم وارد فيها كل شيء و كوريا الجنوبية قد ضمنت الصعود إلى نهائيات كاس العالم وهنالك احتمال كبير سوف تكون هنالك متغيرات في التشكيل الأساسي للفريق وتبقى هذه المتغيرات التي تحدث في المباراة هي التي تتحكم بنتيجتها".

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