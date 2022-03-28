القبض على شخصين أثناء قيامهما بسرقة اسطوانات غاز في ميسان

2022/03/28 | 22:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، القبض على متهمين إثنين بسرقة اسطوانات غاز وسرقات إخرى في ناحية الميمونة جنوب غربي المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، تلقته إيرث نيوز، ان “مفارز شعبة مكافحة إجرام الميمونة ، القت القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود خلال قيامهم بسرقة (من إسطوانات الغاز ، بالإضافة الى تنفيذ […]

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