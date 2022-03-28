رقم هائل.. أوكرانيا تعلن فاتورة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالحرب 

2022/03/28 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّرت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب مع روسيا بأكثر من 560 مليار دولار، حسبما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، الاثنين، عبر فيسبوك.

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