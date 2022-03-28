المرور تقدم 4 مقترحات لتخفيف الزخم المروري في الطرقات

2022/03/28 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي، تقديم 4 مقترحات لتخفيف الزخم المروري في الطرقات.وقال اللواء الربيعي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "رفع مقترحات الى الجهات العليا والمتمثلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء" ، مبينا ان "مجمل هذه الاجراءات والمقترحات سوف تخفف من الزخم المروري الحاصل في الطرقات ".وأضاف: أن "المقترحات تتضمن كما يلي: اولا: انشاء سوق حرة لغرض تصدير المركبات اسوة بباقي الدول (المقصود هنا الفائض من هذه المركبات المستوردة سيتم اعادة تصديرها عن طريق السوق الحرة).ثانيا: تعطيل القرار ٦٨ وتفعيل القرار ٢١٥ والذي ينص على تسقيط اي مركبة مقابل المركبة الاخرى بعيدا عن النوع ان كانت خصوصي او اجرة او اي مركبة .ثالثا: منع استيراد الدراجات لمدة ٥ سنوات .رابعا: تخفيف الرسوم الممنوحة على الدرجات للنصف لغرض تسجيلها ، حيث تم اكمال جميع الاجراءات القانونية بهذا الخصوص وفي القريب العاجل وسيتم رفعه من قبل مدير المرور لغرض التصويت عليه".

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