الولايات المتحدة.. إطلاق بعوض معدل وراثيا لمحاربة الأمراض الفتاكة

2022/03/28 | 22:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستعد الولايات المتحدة لإطلاق 2.4 مليار من ذكور البعوض المعدل وراثيا لمحاربة الأمراض الفتاكة، ومن المرجح أن يطير البعوض في مناطق ولاية كاليفورنيا.وحسب صحيفة “الغارديان” فإنه في وقت سابق الشهر الحالي، سمحت وكالة حماية البيئة لشركة Oxitec للتكنولوجيا الحيوية ومقرها المملكة المتحدة بإطلاق ما يقرب من 2.4 مليار من البعوض المعدل وراثيا حتى عام 2024، […]

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إطلاق بعوض معدل وراثيا لمحاربة الأمراض الفتاكة أولاً على ايرث نيوز.

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