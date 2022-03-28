نحترم المرجعية بالعراق.. الوطني يعلن موقف الإساءة: ما جرى يعكس طبيعة الوضع داخل الديمقراطي - عاجل

2022/03/28 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاثنين، أن التجاوز على مقام المرجعية الدينية سابقة خطيرة.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "التجاوز على مقام المرجعية سابقة خطيرة، وهذا الأمر مرفوض رفضا قاطعا من قبل الشعب الكردي".

وأضاف أن "ماجرى يعكس طبيعة الوضع داخل الحزب الديمقراطي فقط، أما الشعب الكردي فيكن كل الاحترام للمرجع الأعلى السيد، علي السيستاني، وباقي المراجع الدينية".

وأكد أن "الشعب الكردي يعتبرهم صمام أمن للعراق".

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