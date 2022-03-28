2022/03/28 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول مُباريات بطولة كأس العراق لكرةِ الصالاتِ للسيدات

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