بايدن: لن أتراجع عن تصريحاتي بشأن ضرورة مغادرة بوتين السلطة.. ولن أعتذر عنها

2022/03/28 | 23:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لم يتراجع عن تصريحاته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة

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