الحرب تؤكد صعود الصين الجيوسياسي - رشيد غويلب

2022/03/28 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في 14 آذار الجاري التقى في العاصمة الإيطالية روما، المسؤول الأول لشؤون السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جاكوب سوليفان، ان طبيعة التمثيل في الاجتماع تعكس الصعود السريع للصين، ليس كقوة اقتصادية فقط، وانما كقوة جيوسياسية عظمى أيضا.



وكان من المقرر في الأصل عقد الاجتماع لإعادة تنظيم العلاقات المتوترة بين القوتين العظميين، لكن اندلاع الحرب في أوكرانيا ه ......





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