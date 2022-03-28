2022/03/28 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر يُقال أن مذبحة القلعة ضد المماليك سنة 1811 م مستوحاة من مجزرة هاييتيكيف ذلك؟القائد الأوروبي "محمد علي" باشا كان جنديا ألبانيا وقت قدومه إلى مصر كجزء من الجيش العثماني المحتل، وعندما حصلت مجزرة هاييتي سنة 1804م ضد السكان البيض ملأت أخبارها أوروبا كتعبير عن أمرين اثنين:الأول: (وحشية الرجل الأسود) وضرورة إبقاء العبودية..الثاني: إمكانية دفع الضرر القريب بمبدأ (الغاية تبرر ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقة بين الثورة الهاييتة ومذبحة المماليك - سامح عسكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاقة بين الثورة الهاييتة ومذبحة المماليك - سامح عسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).