بلينكن يدين هجمات الحوثيين.. ويؤكد التزام واشنطن بتعزيز دفاعات السعودية

2022/03/28 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء، مقترح الأمم المتحدة بإعلان هدنة في اليمن خلال شهر رمضان.

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