بايدن يتراجع: تصريحاتي عن بوتين كان تعبيرا عن غضبي ولايمثل السياسة الأمريكية

2022/03/28 | 23:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه “لن يتراجع” عن إشارته إلى وجوب مغادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطة، رغم أنه لا يدعو إلى تغيير النظام في روسيا.وأشار بايدن إلى أن قوله إن “بوتين يجب أن يغادر السلطة”، كان مبنيا على شعور شخصي بـ”الغضب الذي شعر به تجاه هذا الرجل، وليس تغييرا […]

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