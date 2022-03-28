غابات فنية من تماثيل الحيوانات تثير إعجاب مواقع التواصل في أمريكا

2022/03/28 | 23:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصبحت جادة بارك أفينيو الشهيرة في نيويورك نوعا من حدائق الحيوان الفنية؛ حيث جرى نصب تماثيل كبيرة للحيوانات على المساحات الخضراء بين أرجاء الجادة الواقعة في مانهاتن.وحسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية، وسوف تظل تماثيل الحيوانات المتعددة الأضلاع الملونة التي تضم غوريلات وتمساحا وماموثا وديناصورا متناثرة عبر بارك أفينيو حتى فبراير 2023.وقالت […]

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