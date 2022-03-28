هازارد ينهي موسمه مع القلعة البيضاء وترجيحات بالاستغناء عن خدماته

2022/03/28 | 23:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكدت تقارير صحفية إسبانية، الاثنين، انتهاء موسم البلجيكي إيدين هازارد مع فريق ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة في كاحله الأيمن قبل يومين وخضوعه لعملية جراحية قريبا.وأعلن ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي قبل يومين، خضوع هازارد لعملية جراحية في الساق اليمنى، خلال الأيام المقبلة.وأكد ريال مدريد في بيانه، أن […]

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