2022/03/28 | 23:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكرملين:لا تقدم كبيرًا في المفاوضات مع أوكرانيا موسكو- الزمان – كييف -ا ف ب : أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين أن روسيا وأوكرانيا لم تحرزا حتى الآن أي «تقدم كبير» في مفاوضاتهما الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في أوكرانيا. وأكد بيسكوف للصحافة أن «حتى الآن، لا يمكننا ملاحظة أي تقدم كبير»، في وقت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تستعيد بلدة قرب العاصمة وروسيا تعتزم فرض قيود على تاشيرات دول غربية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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