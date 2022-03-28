أوكرانيا‭ ‬تستعيد‭ ‬بلدة‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬وروسيا‭ ‬تعتزم‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬تاشيرات‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬

2022/03/28 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرملين‭:‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا موسكو‭- ‬الزمان‭ – ‬كييف‭ -‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ :‬ أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬لم‭ ‬تحرزا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬في‭ ‬مفاوضاتهما‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬للنزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬ وأكد‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬ملاحظة‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ […]

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