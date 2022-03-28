الإمارات تؤكد التزامها بتحالف نفطي وتدعو الغرب إلى نهج واقعي

2022/03/28 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭- ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬موقف‭ ‬متميز‭ ‬وسط‭ ‬ضجة‭ ‬المواقف‭ ‬إزاء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لاوكرانيا‭ ‬والتحرك‭ ‬الغربي‭ ‬نحو‭ ‬دول‭ ‬النفط‭ ‬الخليجية،‭ ‬أكدت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تبني‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬نهجًا‭ ‬‮«‬واقعيًا‮»‬‭ ‬حول‭ ‬توقعاتها‭ ‬بشأن‭ ‬النفط،‭ ‬مؤكدة‭ ‬التزامها‭ ‬بتحالف‭ ‬‮«‬اوبك‭ ‬بلاس‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬وروسيا‭.‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬سهيل‭ ‬المزروعي‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬الطاقة‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ […]

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