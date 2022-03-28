2022/03/28 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً‭ ‬سأهبط‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬المدينة‭ ‬العتيق‭ ‬وأشتري‭ ‬بلم‭ ‬حديد‭ ‬من‭ ‬الصنف‭ ‬الذي‭ ‬كنت‭ ‬أُبرّد‭ ‬فيه‭ ‬الببسي‭ ‬والسفن‭ ‬والسينالكو‭ ‬والمشن‭ ‬والكراش‭ ‬الأسود‭ ‬والبرتقالي‭ ‬والتراوبي‭ ‬والشابي‭ ‬والكندا‭ ‬دراي‭ ‬والصودا‭ ‬بحلق‭ ‬سينما‭ ‬بابل‭ .‬سأملأه‭ ‬بمياه‭ ‬ربع‭ ‬مالحة‭ ‬وبكسر‭ ‬من‭ ‬بقايا‭ ‬خبز‭ ‬العائلة‭ ‬وأطش‭ ‬ببطنه‭ ‬حفنات‭ ‬من‭ ‬يرقات‭ ‬وأصابع‭ ‬السمك‭ ‬البريء‭ ‬وأجعله‭ ‬ينصت‭ ‬متلذذاً‭ ‬بمناحات‭ ‬ونواعي‭ ‬داخل‭ ‬حسن‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجدتها يا عبد الرضا الحميد -علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وجدتها يا عبد الرضا الحميد -علي السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).