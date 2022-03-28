2022/03/28 | 23:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غداً سأهبط إلى سوق المدينة العتيق وأشتري بلم حديد من الصنف الذي كنت أُبرّد فيه الببسي والسفن والسينالكو والمشن والكراش الأسود والبرتقالي والتراوبي والشابي والكندا دراي والصودا بحلق سينما بابل .
سأملأه بمياه ربع مالحة وبكسر من بقايا خبز العائلة وأطش ببطنه حفنات من يرقات وأصابع السمك البريء وأجعله ينصت متلذذاً بمناحات ونواعي داخل حسن […]
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سأملأه بمياه ربع مالحة وبكسر من بقايا خبز العائلة وأطش ببطنه حفنات من يرقات وأصابع السمك البريء وأجعله ينصت متلذذاً بمناحات ونواعي داخل حسن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجدتها يا عبد الرضا الحميد -علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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