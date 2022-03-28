2022/03/28 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي منحت "جوازات سفر ذهبية" لمواطنين من روسيا أو بيلاروس، بالنظر في احتمال سحبها من الأشخاص التي طالتهم عقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توصية أوروبية بسحب جوازات السفر الذهبية من روس طالتهم العقوبات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توصية أوروبية بسحب جوازات السفر الذهبية من روس طالتهم العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).