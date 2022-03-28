مكونات هذه العصائر قد تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم

2022/03/28 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الالتهابات في أجسامنا بشكل متكرر ولأسباب عدة، منها ما يعود لأسباب خارجية وأخرى داخلية ويحذر الأطباء من خطر وجود الالتهابات المزمنة في الجسم، لما لها من تأثيرات على الصحة.وتشير الأبحاث إلى أن الأطعمة التي نتناولها قد تساهم إما في زيادة نسب الالتهاب في الجسم، أو تقليصها، ونشر موقع Eat This, Not […]

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