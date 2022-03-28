2022/03/28 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سايرس تواجه عاصفة قوية أثناء سفرها { باراجواي- وكالات: تعرضت الفنانة العالمية مايلي سايرس أثناء سفرها لعاصفة برق قوية وذلك بغية حضور مهرجان أسونسيونيكو الموسيقي في مدينة أسونسيون عاصمة باراجواي.وشاركت سايرس مقطع فيديو للحادث عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي حيث سمع أصوات الركاب وهم يصرخون من الخوف.وكتبت في منشورها:(إلى المحبين القلقين بعد […]

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