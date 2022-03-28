2022/03/28 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شينخوا تكرّم صحفياً عراقياً بيروت – محسن حسين للزملاء الصحفيين ومتابعي العمل الصحفي انشر هنا قصة سبق صحفي فريد سجله زميل لنا هو الاخ جمال هاشم.كنت واياه نعمل في مكتب وكالة الانباء الصينية (شينخوا)عندما بدات الحرب الامريكية على العراق ليلة 19-20 اذار 2003.كان جمال (ابواشرف) فد بقي في المكتب في تلك الليلة حتى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شينخوا تكرّم صحفياً عراقياً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شينخوا تكرّم صحفياً عراقياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).