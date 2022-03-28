2022/03/28 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرتشل تستمع بوقتها في دبي دبي- الزمان بصورة لافتة أطلت النجمة التركية هاندا أرتشيل على متابعيها برفقة صديقتها من أمام برج خليفة في دبي، وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.وظهرت أرتشيل بلوك عفوية وكاجول في أحد الأماكن العامة اللافتة التتي تطل على البرج.ولاقت إطلالة أرتشيل إعجاب عدد كبير من المتابعين.وكانت ضجت مواقع […]

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