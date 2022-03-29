نتائج فحوصات الجائحة للاعبي المنتخب العراقي قبل لقاء سوريا - عاجل

2022/03/29 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

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جميع عينات الفحص سالبة

أسفرت نتائجُ فحوصات الـ PCR التي أجراها وفدُ المُنتخب الوطني، اليوم الاثنين، عن سلامةِ موقف جميع أفراد الوفد العراقي، حيث جاءت النتائجُ سلبيةً للجميع، وبالتالي ستكون قائمةُ المُنتخب الوطني مكتملةً من الجهاز الفني والطبي والإداري والإعلامي واللاعبين وجاهزيتهم لمواجهةِ الغد أمام نظيرهم السوري في المباراةِ التي تقام في ملعبِ راشد بنادي الأهلي بالساعةِ الرابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة.

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