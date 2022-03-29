قبل تظاهرة الناشطين بالنجف غداً.. وزير الصدر يعلن موقف قائده من حضور أنصاره: إخوة مع التشرينيين

2022/03/29 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على تظاهرة الناشطين بالنجف غداً، فيما اعلن موقف الصدر من حضور أنصاره، قائلا: إخوة مع التشرينيين.

وجاء في تغريدة لوزير الصدر ما هو نصه:

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