اتحاد الكرة: جميع نتائج فحوص PCR للاعبي المنتخب الوطني سلبية

2022/03/29 | 00:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن جميع عينات الفحص الخاصة بوفد المنتخب الوطني جاءت سالبة.وذكر الاتحاد في بيان أن “نتائج فحوصات الـ PCR التي أجراها وفدُ المُنتخب الوطني، اليوم الاثنين، أسفرت عن سلامةِ موقف جميع أفراد الوفد العراقي، حيث جاءت النتائجُ سلبيةً للجميع”.وأضاف أن “قائمة المُنتخب الوطني، ستكون مكتملةً من الجهاز […]

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