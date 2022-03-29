عملات أموية بيزنطية لموسى إبن نصر ، والإمبراطورية الشبحية .. جزء( 5 ) - فريدة رمزي شاكر

2022/03/29 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر عملات أموية بيزنطية لشمال إفريقية وإسبانيا تثير كثير من التساؤل وتجيب على كثير من الفجوات التاريخية الغامضة لتاريخ العرب زمن عبد الملك إبن مروان .



1- مسكوكة بيزنطية أموية لنصف دينار ذهبي ، صدرت حوالي (86-96 هـ / 705-715 م) في الشمال الأفريقي.



زمن الوليد إبن عبد الملك و موسى إبن نصير والي إفريقية والاندلس.



ضربت بإفريقيا - إما القيروان أو طرابلس .



عليها صليب محوَّل ( لكرة الأرضية ترمز لوحدة ......





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