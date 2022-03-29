2022/03/29 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال من الملاحظ إستمرار ظاهرة سرقة المقالات الصحفية التي تنشرها مواقع صحف أو مجلات أو مواقع الكترونية بعد إتساع إستخدام شبكة الإنترنيت التي أصبحت متاحة للجميع مجاناً، عدا تكاليف الإشتراك التي تصبح أرخص وارخص، ولكن يسيئ سراق المقالات استعمالها، ويستهينون بجهد الكاتب ويستغفلون جهد الجهات التي تعيد النشر دون تدقيق مسبق من باب الثقة بالكاتب السارق، وربما يتم سرق المقالة الواحدة أكثر من مرة وهذا ينطبق على ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثقافة السَرِقة الأدبية - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثقافة السَرِقة الأدبية - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).