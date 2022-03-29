2022/03/29 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروباغندا جلسة البرلمان – كامل كريم الدليمي عدد هائل من الرسائل الاعلامية والمُساجلات والصراعات والتصريحات النارية ، التي تناولتها وسائل الاعلام المختلفة حولَّ انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة السبت المصادف 2022/3/26 والمخصصة لأنتخاب رئيس الجمهورية .مصادر الرسائل الاعلامية السياسية عبرَّ المنصات الاعلامية المختلفة ، كانت تستهدف النخب السياسية وطبقات المجتمع الاخرى !! بعض تلك […]

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