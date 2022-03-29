2022/03/29 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام في السياسة – سعيد ياسين الأغلبية والأقلية مفهومين سياسيين في إدارة الحكم،هنا تأثيرها فقط في تعطيل أختيار رئاسة الجمهورية وتكليف المحكمة الاتحادية وبعدها لا قيمة لها،لذا قليلا من التروي والتفكير الإيجابي،لإصلاح ما مضى من سوء إدارة الدولة والأموال،الشعب يريد حياة كريمة ووطن آمن.

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