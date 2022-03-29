2022/03/29 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطنية الحكم لها شروطها – جاسم مراد في كل منظومات العمل الانتخابي الديمقراطي ، الفائز بالأغلبية يتولى إدارة السلطة على وفق برنامج سياسي واقتصادي وتنموي وثقافي ، وله صلاحية اشراك القوى الأخرى الفائزة في الانتخابات أو شخصيات معروفة في الأداء والفعالية إذ كانوا من العاملين في دوائر الدولة ، أو خارجها بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية […]

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