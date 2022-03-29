الصدر وبافل طالباني يتفقان على ضرورة استمرار المحادثات لتجاوز الازمة السياسية

2022/03/29 | 00:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى بافل جلال طالباني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واتفقا على ضرورة استمرار المحادثات لتجاوز الازمة السياسية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لطالباني، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تباحث الجانبان حول المسائل السياسية التي تخص الوضع العراقي الراهن، وجهود تشكيل الحكومة الجديدة وسبل معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض العملية […]

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