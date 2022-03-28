تعرف على مواصفات هاتف “آيفون 14 برو”

2022/03/29 | 00:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… رفضت أبل منذ عدة سنوات أن تكون جزءًا من سباق الميجابكسل الذي أصبح معظم صانعي الهواتف الذكية الآخرين جزءًا منه، حيث لدى Samsung و Xiaomi وآخرون هواتف بها كاميرات بدقة 108 ميجابكسل، حيث تمسكت شركة أبل بإعطاء كاميرات بدقة 12 ميجابكسل في iPhone.ومع ذلك ، قد يتغير هذا قريبًا إذا تم تصديق […]

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