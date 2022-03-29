تفاصيل اتصال هاتفي بين الصدر وطالباني

2022/03/29 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اتصال هاتفي بين زعيم التيار الصدري ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني.

وذكر مكتب الصدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طالباني تلقى اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".وأضاف البيان، أن "الجانبين تباحث حول المسائل السياسية التي تخص الوضع العراقي الراهن، وجهود تشكيل الحكومة الجديدة وسبل معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض العملية السياسية فضلا عن السبل الكفيلة بالخروج من حالة الانسداد السياسي".وتابع: "وقد اتفق الجانبان على ضرورة استمرار المحادثات بهدف تجاوز الظروف التي يمر بها البلد".

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