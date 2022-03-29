مرة أخرى.. ملعب المدينة يفتح أبوابه أمام الجمهور العراقي لمؤازرة أسود الرافدين

2022/03/29 | 00:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يفتتح ملعب المدينة الدولي، أبوابه أمام الجماهير العراقية لمؤازرة المنتخب الوطني، غداً الثلاثاء.وسيلعب المنتخب الوطني أمام نظيره السوري غداً في دبي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.وكان الملعب سبق وأن فتح أبوابه في مباراة المنتخب الوطني أمام الإمارات في الجولة قبل الاخيرة من التصفيات.وحضر حينها أكثر من 20 الف […]

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ملعب المدينة يفتح أبوابه أمام الجمهور العراقي لمؤازرة أسود الرافدين أولاً على ايرث نيوز.

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