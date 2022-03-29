تقرير استخباراتي: روسيا نشرت مرتزقة فاغنر شرق أوكرانيا

2022/03/29 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير استخباراتي بريطاني أن روسيا نشرت عناصر من الشركة العسكرية الروسية الخاصة "مجموعة فاغنر" في شرق أوكرانيا، وفق ما نقلت مراسلة "الحرة" عن التقرير.

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