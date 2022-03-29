2022/03/29 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأد فتنة أذكاها تصريح شخص ألقي القبض عليه السيستاني والبارزاني يجهضان محاولات دق أسفين بين أربيل والنجف أربيل – فريد حسن بغداد – قصي منذر أخمد موقف ابوي للمرجع الديني السيد علي السيستاني ورسالة موجهة الى الرأي العام لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ناراً حاول متربصون اشعالها امس، في بغداد والمحافظات، على خلفية قيام […]

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