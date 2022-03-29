2022/03/29 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يرأس إجتماع اللجنة المالية ويوعز بإستضافة الجهات القطاعية لمناقشة وفرة الإيرادات بغداد – فائز جواد رأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امس، جلسة مكرسة لمناقشة تقرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بحضور 225 نائباً ووجه الحلبوسي باستضافة محافظ البنك المركزي بشأن مشروع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي. وقال بيان امس ان (اللجنة […]

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