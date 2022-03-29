2022/03/29 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يرأس المجلس الوزاري للأمن الوطني: الوقوف بحزم أمام ممارسات ضرب السلم المجتمعي بغداد – الزمان ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس اطلع على استعراض شامل للأوضاع الأمنية وجهوزية القوات المسلحة، فضلاً عن متابعة سير العمليات الأمنية في مطاردة فلول داعش المندحرة).واكد […]

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