حراك جلسة الأربعاء.. الصدر يتصل ببافل طالباني

2022/03/29 | 00:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، تلقي رئيسه بافل طالباني اتصالًا هاتفيًا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر بيان للاتحاد تابعه "ألترا عراق" أن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اتفق والتيار الصدري على مواصلة المحادثات للوصول إلى حلول للانسداد السياسي".

وأشار البيان إلى أن "بافل جلال طالباني تلقى اتصالًا هاتفيًا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، مبينًا أن "الجانبين اتفقا على ضرورة استمرار المحادثات بهدف تجاوز الظروف التي يمر بها البلد".

وأضاف البيان، أن "الجانبين تباحثا حول المسائل السياسية التي تخص الوضع العراقي الراهن، وجهود تشكيل الحكومة الجديدة وسبل معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض العملية السياسية فضلًا عن السبل الكفيلة بالخروج من حالة الانسداد السياسي".

وما يزال الاتحاد الوطني الكردستاني مصرًا على مرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح، مقاطعًا كما أعلن جلسة يوم الأربعاء رفقة الإطار التنسيقي.

ودعا الاتحاد إلى "البدء بحوارات وتبني مشروع وطني شامل لإنقاذ العراق"، مراهنًا على عدم قدرة التحالف الثلاثي وكذلك "أي طرف سياسي المضي بتشكيل الحكومة بوجود الثلث الضامن".

وقال القيادي في الاتحاد غازي كاكائي إن "الثلث الضامن مضمون ومؤكد ولا يمكن لجهة انتخاب رئيس الجمهورية"، وفي الوقت ذاته، فأن الاتحاد "ملتزم بمنهجية مام جلال طالباني، وكان يمكنه تمرير برهم صالح لكنه فشل إعطاء الفرصة للبيت الشيعي للاتفاق".

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