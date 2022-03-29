من الأخلاق الالتزام بما نطرحه.. السامرائي يكشف عن جهة أبدت العداء لعزم: نأينا أن نكون مع طرف

2022/03/29 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الإثنين، عن جهة أبدت العداء لتحالفه.

وقال السامرائي، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "موقفنا كعزم ننأى بانفسنا عن ان نكون على حساب طرف دون الآخر، وعملنا جاهدين على أن نكون طرفا لحل المشاكل وليس طرفا من المشكلة".وأضاف: "يوجد تعقيد في المواقف السنية والشيعية والكردية وهذه التركيبة السياسية الموجودة حاليا، وما افرزته نتائج الانتخابات واللغط الحاصل حولها من حديث ومشاكل".وتابع السامرائي: "نحن في عزم حاولنا من البداية أن نكون طرفا محايدا"، لافتا إلى أن "هناك اطرافا حاولت ان تخاصم عزم من السنة وان يستعدي الكيان الموجود، وطرفا آخر يرفض التعامل وغلق الابواب ويتعامل فقط من بوابة السيادة".وأكد، أن "الكرد حاولوا حل المشاكل، وكان لدينا برنامج انتخابي ملتزمين فيه ومن الاخلاق الالتزام بما تم طرحه بالمشروع السياسي".

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