التحالف الثلاثي يحذّر من حل البرلمان: كل الخيارات مفتوحة

2022/03/29 | 01:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

حذّر التحالف الثلاثي، أو ما يُعرف بـ"إنقاذ الوطن"، من فشل جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية، وإمكانية حل البرلمان.

لا توجد أي نقاشات أو تواصل مع أي طرف من أجل الذهاب للتوافق حول مرشح الرئاسة

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان طه، إن "فشل عقد جلسة البرلمان المقبلة لاختيار رئيس الجمهورية، سيذهب بجميع الأحزاب السياسية نحو المجهول"، داعيًا القوى السياسية المقاطعة إلى "مراجعة حساباتها جيدًا".

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وأشار طه في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "تحالف إنقاذ الوطن متماسك وقوي ولا يمكن التأثير فيه بهذا العدد المقاطع والذي يحاول إفشال العملية السياسية برمتها"، مؤكدًا أن "مشروع الأغلبية الوطنية هو مشروع ناجح ومشجع وعلى الأطراف المقاطعة إنجاحه أيضًا بالانضمام له لا الوقوف بطريقه والعودة لسنوات الحكومات الفاشلة والمخيبة لتطلعات العراقيين جميعًا".

وأكد القيادي، أن "مرشح التحالف ريبر أحمد ولا يوجد غيره، كما لا توجد أي نقاشات أو تواصل مع أي طرف من أجل الذهاب للتوافق حول مرشح الرئاسة"، مبينًا أن "منصب رئيس الجمهورية استحقاق كردي وليس حكرًا على حزب معين مهما كان التساهل خلال السنوات الماضية بمنحه له".

وأضاف: "الآن النتائج اختلفت في هذه الانتخابات والديمقراطي يرى بأن لديه قدرة ومقومات لشخصية قيادية باستطاعتها مسك زمام الأمور للمضي بالمنصب نحو تقوية قرار الدولة وإبراز الوجه الحقيقي لها داخليًا وخارجيًا".

ربما يضطر الجميع الذهاب نحو حل البرلمان وإعادة الانتخابات وهو ما نعتقد بأن لا أحد سيقبل به

ولفت طه إلى أن "الجلسة المقبلة قابلة لجميع الاحتمالات ويمكن حصول تطورات إيجابية لم تحصل في الجلسة السابقة"، محذّرًا من أن "الكتل والجهات المقاطعة عليهم إعادة حساباتهم والتفكير في تبعات أي احتمالات سلبية ربما يضطر الجميع الذهاب نحوها كحل البرلمان وإعادة الانتخابات وهو ما نعتقد بأن لا أحد سيقبل به، ما يؤشر ضرورة حسم الأمور سريعًا".

على الجانب الآخر، يقول النائب عن تحالف السيادة المنضوي في تحالف "إنقاذ الوطن" رعد الدهلكي إن "كل الخيارات مفتوحة بعد انقضاء المدة الدستورية دون انتخاب رئيس الجمهورية".

ويرى في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أن "النواب المستقلين هم في الموقف الأكثر حرجًا في الوقت الحالي ونتمنى عدم الضغط عليهم"، مبينًا أن "من حق النواب المستقلين التفاوض على لجان ووزارات وتلبية تطلعات ناخبيهم".

وأضاف: "نحن مع تشكيل حكومة أغلبية تفاهمية وليست توافقية، وإذا كان جعفر الصدر غير ضامن فليخبرنا الإطار التنسيقي الذي يقول العامري إنه الضامن للمكون الشيعي، وأن يرشح شخصًا آخر غير جعفر الصدر".

وتوقع الدهلكي أن "تمضي جلسة الأربعاء بانتخاب رئيس الجمهورية بحسب التفاوضات مع المؤمنين بالتغيير"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أعرب النائب عن تحالف السيادة عبد الكريم عبطان، عن تفاؤله بجلسة الأربعاء التي هي "ليست مستحيلة" من وجهة نظره، والسبب بأن "بعض المتغيبين قريبون من التحالف الثلاثي".

ورجح عبطان أن يكون النصاب في جلسة الأربعاء "أكبر من المقرر"، إذ تطرق لعدم حضور النائب خالد سلطان هاشم لجلسة السبت وإمكانية حضوره رفقة 4 أو 5 نواب مستقلين إلى جلسة الأربعاء.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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