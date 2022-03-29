استحقاقنا السني الوحيد.. السامرائي: لا نقبل بتسمية هيئة الرئاسة بل رئاسة مجلس نواب

2022/03/29 | 01:35 - المصدر: بغداد اليوم

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رفض رئيس تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، تسمية رئاسة مجلس النواب بهيئة الرئاسة، مبيناً أن رئاسة البرلمان هي الاستحقاق السني الوحيد بالدولة.وقال السامرائي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم): "لا يوجد شيء اسمه هيئة رئاسة وهذا استحقاق سني ولن نوافق على التسمية".وأضاف: "نحن بالنسبة لنا ومع شركائنا نعرفها برئاسة مجلس نواب وهذا قرار محكمة اتحادية ولا نسمح لاي احد ان يسمي هيئة رئاسة لمجلس النواب".

ولفت إلى أن "من يريد هذه التسمية فليسمِ مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بهيئة رئاسة وحينها نوافق وبخلافه لن نقبل على هذا الكلام بغض النظر عن الخلاف السياسي كونه المنصب السني الوحيد".

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