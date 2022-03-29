مقترح ميزانية الدفاع الأميركية.. تعزيز

2022/03/29 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، عن ميزانيتها الدفاعية لعام 2023، بقيمة 773 مليار دولار، تضمنت خطة لتوفير الدعم لأوكرانيا في وجه روسيا، بالإضافة إلى الرفع من قدرات التصدي للهجمات النووية.

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