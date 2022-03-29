سببت غضبا في العرق واعتُقل ناشرها.. قصة التغريدة

2022/03/29 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغريدة الأكاديمي الكردي، نايف كردستاني، التي قال فيها "أنا مع المرجعية العربية..."، أثارت جدلا في العراق حيث اعتبرت مسيئة، ليتم اعتقاله، بعد أن أدت ردة فعل غاضبة إلى حرق مقر الحزب الديقراطي الكردستاني في بغداد.

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